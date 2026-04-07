Ростов-на-Дону утратил связи с «братскими» Одессой и Мобилом. В отчёте главы администрации Александра Скрябина говорится, что власти этих городов не желают поддерживать сотрудничество «в нынешних политических условиях».
На паузе также связи со следующими европейскими породнёнными городами: Глазго (Великобритания); Дортмунд (ФРГ); Гера (ФРГ); Ле-Ман (Франция); Плевен (Болгария); Каяни (Финляндия); Волос (Греция).
«Все соглашения с породнёнными городами, подписанные в рамках договоров о побратимстве, продолжают действовать. Одновременно работа в рамках 13 основных долгосрочных проектов сотрудничества с европейскими городами формально приостановлена, но не прервана», — говорится в отчёте.
Всего у Ростова формально сейчас 20 побратимов. Помимо указанных выше это Анталья (Турция); Чхонджу (Республика Корея); Ереван (Армения); Яньтай (КНР); Севилья (Испания); Минск (Беларусь); Виктория (Сейшельские Острова); Ош (Кыргызстан); Лусака (Замбия); Чачак (Сербия); Гомель (Беларусь).