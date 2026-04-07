Врач Симаков опроверг миф о продуктах «для зачатия»

Некоторые пары, планирующие беременность, верят в миф о том, что определённые продукты повышают фертильность. Однако нейрогастроэнтеролог Андрей Симаков в беседе с РИАМО подчеркнул, что для повышения шансов на зачатие важны не определённые продукты — нужно просто следовать сбалансированному питанию и поддерживать здоровый образ жизни.
По его словам, не существует конкретного продукта, который бы волшебным образом улучшил фертильность. Есть данные, что морепродукты, рыба, соевые продукты, бобовые и молочные изделия могут положительно влиять на либидо и фертильность, но это лишь отдельные элементы, а не универсальное решение, отметил Симаков.
Врач подчеркнул, что ключевым фактором является комплексный подход к питанию. Рекомендуется придерживаться принципов средиземноморской диеты или других проверенных временем сбалансированных моделей питания, таких как «гарвардская тарелка», которые включают в себя разнообразные продукты в правильных пропорциях.
Кроме того, Симаков отметил, что для улучшения фертильности важно следить за своим весом и поддерживать физическую активность. Все эти аспекты в совокупности могут значительно повысить шансы на успешное зачатие.
