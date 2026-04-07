В Татарстане прошли традиционные сельскохозяйственные ярмарки

Четыре ярмарочные недели прошли в Татарстане. Они были организованы в соответствии с целями нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в региональном министерстве сельского хозяйства и продовольствия.
Ярмарки являются одним из самых востребованных форматов реализации сельскохозяйственной продукции. В этот раз благодаря им фермерам удалось реализовать 460,7 т овощей. Также было продано 398,3 т мяса. Помимо этого, спросом пользовались сахар, разливное молоко и куриные яйца.
Отметим, что такие весенние ярмарки в Татарстане продлятся до 26 апреля. На них традиционно можно купить натуральные свежие продукты напрямую от фермеров, кооперативов и сельскохозяйственных предприятий по выгодным ценам.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.