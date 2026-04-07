Акцию «10 000 шагов к жизни» провели в городе Ак-Довураке Республики Тывы

Жители города Ак-Довурака в Республике Тыве присоединились к всероссийской акции «10 000 шагов к жизни», организованной в соответствии с целями нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в городской администрации.
Мероприятие прошло 5 апреля. Организатором акции в Ак-Довураке стал Барун-Хемчикский межкожуунный медицинский центр. Восхождение стартовало возле школы № 3.
«Подобные акции очень важны, поскольку они напоминают всем нам о необходимости заботы о своем здоровье. Физическая активность, особенно на свежем воздухе, способствует улучшению самочувствия, укрепляет иммунитет и помогает сохранять позитивный настрой. Итогом нашего восхождения стало не только количество пройденных шагов, но и новые знакомства, положительные эмоции и глубокое понимание значимости активного образа жизни», — отметили в администрации города Ак-Довурака.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.