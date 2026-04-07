Как во времена ковида: в Литве из-за подорожавшего бензина предложили вернуть повсеместную удалёнку

По данным издания, часть литовских водителей ездит заправляться в соседнюю республику, где горючее сейчас стоит дешевле. На этом фоне правительство страны решило временно снизить акциз на дизель до 15 июня 2026 года, на этой неделе этот вопрос в срочном порядке должен рассмотреть парламент. Ожидается, что после принятия поправок цена топлива для жителей может снизиться на 6 евроцентов за литр.