В Бамутском лесничестве на территории Чечни расчистили дорогу после оползня

Специалисты Ассиновского лесничества в Чечне расчистили дорогу в Бамутском участковом лесничестве после оползня. Работы были организованы в соответствии с целями нацпроекта «Экологическое благополучие», сообщили в министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды республики.
В результате оползней, вызванных интенсивными осадками, было осложнено движение по дороге, соединяющей Галанчожский район с селом Ялхара. После получения информации о возникших проблемах сотрудники лесничества оперативно выехали на место. Они оценили масштаб разрушений и разработали план работ по восстановлению проезда. В течение нескольких дней команда лесников использовала специальную технику и инструменты для удаления грязи, камней и других препятствий, которые образовались на дороге в результате оползней.
Также специалисты укрепили склоны, чтобы предотвратить повторное возникновение оползней в будущем. Они посадили деревья и кустарники, которые помогут удерживать почву и снизить риск дальнейших разрушений.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.