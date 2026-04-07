В Бамутском лесничестве на территории Чечни расчистили дорогу после оползня

В результате оползней, вызванных интенсивными осадками, было осложнено движение по дороге, соединяющей Галанчожский район с селом Ялхара. После получения информации о возникших проблемах сотрудники лесничества оперативно выехали на место. Они оценили масштаб разрушений и разработали план работ по восстановлению проезда. В течение нескольких дней команда лесников использовала специальную технику и инструменты для удаления грязи, камней и других препятствий, которые образовались на дороге в результате оползней.