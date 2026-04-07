Ремонт 112 км трассы Выкса — Вознесенское — Сатис завершат в 2026 году

В Нижегородской области в 2026 году полностью завершится масштабное обновление автомобильной дороги регионального значения «Выкса — Вознесенское — Сатис». Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства, отметив, что с учетом работ, начатых еще в 2019 году, в нормативное состояние будут приведены все 112 км трассы. Дорога является ключевым связующим звеном между Выксой и Вознесенским округом, обеспечивая также выход к паломническим центрам в Сарове и Дивееве.
В текущем году в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» планируется отремонтировать два финальных участка общей протяженностью более 25 км. Работы включают фрезерование старого покрытия, устройство выравнивающего и верхнего слоев из износостойкой смеси на полимерно-битумном вяжущем, а также укрепление обочин щебнем. Для повышения безопасности на объектах нанесут разметку термопластиком со светоотражающими элементами. На время ремонта на участках организуют реверсивное движение.
Особое значение обновление трассы имеет для доступности медицинских учреждений в Виле и Новодмитриевке. Директор ГКУ НО «ГУАД» Леонид Самухин подчеркнул, что дорога испытывает высокие нагрузки из-за интенсивного потока автобусов и большегрузов.
«Трасса ежедневно принимает интенсивный поток автомобилей, включая рейсовые автобусы и большегрузный транспорт. Состояние дороги на этих участках требовало серьезного обновления. Благодаря нацпроекту “Инфраструктура для жизни” мы приводим ее в нормативное состояние, чтобы жители Выксы, Вознесенского и соседних территорий могли передвигаться безопасно и с комфортом», — отметил Самухин.
Ранее сообщалось, что ГУАД начал проверку 3,6 тысячи км гарантийных дорог в регионе.