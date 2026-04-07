Ремонт 112 км трассы Выкса — Вознесенское — Сатис завершат в 2026 году

В Нижегородской области в 2026 году полностью завершится масштабное обновление автомобильной дороги регионального значения «Выкса — Вознесенское — Сатис». Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства, отметив, что с учетом работ, начатых еще в 2019 году, в нормативное состояние будут приведены все 112 км трассы. Дорога является ключевым связующим звеном между Выксой и Вознесенским округом, обеспечивая также выход к паломническим центрам в Сарове и Дивееве.