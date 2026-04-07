Белорус вонзил себе в живот нож, когда резал замороженную печень

Белорус попал в реанимацию, когда захотел дома приготовить обед.

Источник: Комсомольская правда

Житель Горок хотел приготовить себе обед, а в итоге с ножом в животе попал в реанимацию. Подробности рассказали в Госкомитете судебных экспертиз по Могилевской области.

Выяснилось, что 34-летний мужчина выпивал дома, а потом захотел приготовить обед. Горожанин начал ножом резать замороженную печень, но нож соскользнул и вонзился в живот справа. Мать пострадавшего вызвала скорую помощь. В больнице ему сделали операцию, и еще две недели после неудачной готовки мужчина был в больнице под медицинским наблюдением.

Эксперты нашли у пострадавшего ссадину и колото-резаную рану передней брюшной стенки, проникающую в брюшную полость с повреждением тонкого кишечника. По признаку опасности для жизни такую травму относятся к тяжким телесным повреждениям. Проводится проверка.

Похожий случай раньше произошел в Столинском районе, когда белорус резал хлеб и поранил стопу.

И мы писали, что Белстат раскрыл, как белорусы оценивают свое здоровье.

А еще в Минске налоговая нашла «левые» чеки на 11 миллионов рублей.