Белорус вонзил себе в живот нож, когда резал замороженную печень

Выяснилось, что 34-летний мужчина выпивал дома, а потом захотел приготовить обед. Горожанин начал ножом резать замороженную печень, но нож соскользнул и вонзился в живот справа. Мать пострадавшего вызвала скорую помощь. В больнице ему сделали операцию, и еще две недели после неудачной готовки мужчина был в больнице под медицинским наблюдением.