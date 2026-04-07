Суд отправил в СИЗО экс-министра тарифной политики Красноярского края

КРАСНОЯРСК, 7 апр — РИА Новости. Железнодорожный районный суд Красноярска отправил на два месяца в СИЗО бывшего министра тарифной политики Красноярского края Александра Ананьева, обвиняемого в получении крупной взятки, сообщили РИА Новости в краевом суде.
«Суд принял решение избрать в отношении Александра Ананьева меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца до 05.06.2026 года», — сказала собеседница агентства.
В понедельник региональный главк СК РФ сообщил о задержании Ананьева по делу о крупной взятке. Фигурант, по данным следствия, совершил деяние в 2022 году, и в то время, занимая пост министра промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства региона, получил 5 миллионов рублей от представителя энергокомпании за включение в систему единых котловых тарифов.
В краевой прокуратуре уточнили, что в схеме фигурирует представитель ООО «Сила Сибири». Во вторник стало известно, что губернатор Красноярского края Михаил Котюков уволил Ананьева с должности министра тарифной политики региона.