Продажу алкоголя ограничат в Нижнем Новгороде на Пасху

Как мы писали ранее, в Пасху в Нижнем Новгороде пройдет крестный ход. Он начнется в 15:00 у Архангельского собора Нижегородского кремля. Маршрут шествия проляжет через Зеленский съезд, площадь Народного единства, улицу Рождественскую, Канавинский мост, улицу Стрелку и завершится у кафедрального собора святого благоверного князя Александра Невского. На всем пути крестный ход будет сопровождать колокольный звон и пасхальные песнопения.