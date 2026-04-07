Продажу алкоголя ограничат в Нижнем Новгороде на Пасху

В Нижнем Новгороде на Пасху, которая в этом году выпадает на 12 апреля, ограничат продажу алкоголя. Об этом «Комсомолке» сообщили в департаменте развития предпринимательства.
Согласно областному закону, в местах, где проходят согласованные с властями массовые мероприятия, продажа алкоголя полностью запрещена на все время их проведения.
Как мы писали ранее, в Пасху в Нижнем Новгороде пройдет крестный ход. Он начнется в 15:00 у Архангельского собора Нижегородского кремля. Маршрут шествия проляжет через Зеленский съезд, площадь Народного единства, улицу Рождественскую, Канавинский мост, улицу Стрелку и завершится у кафедрального собора святого благоверного князя Александра Невского. На всем пути крестный ход будет сопровождать колокольный звон и пасхальные песнопения.
После окончания крестного хода у Александро-Невского собора митрополит освятит царь-пасху и гигантский кулич. Отведать пасхальные угощения смогут все присутствующие нижегородцы.