Продажу алкоголя ограничат в Нижнем Новгороде на Пасху

Запрет будет действовать в местах проведения массовых мероприятий.

Источник: Комсомольская правда

В Нижнем Новгороде на Пасху, которая в этом году выпадает на 12 апреля, ограничат продажу алкоголя. Об этом «Комсомолке» сообщили в департаменте развития предпринимательства.

Согласно областному закону, в местах, где проходят согласованные с властями массовые мероприятия, продажа алкоголя полностью запрещена на все время их проведения.

Как мы писали ранее, в Пасху в Нижнем Новгороде пройдет крестный ход. Он начнется в 15:00 у Архангельского собора Нижегородского кремля. Маршрут шествия проляжет через Зеленский съезд, площадь Народного единства, улицу Рождественскую, Канавинский мост, улицу Стрелку и завершится у кафедрального собора святого благоверного князя Александра Невского. На всем пути крестный ход будет сопровождать колокольный звон и пасхальные песнопения.

После окончания крестного хода у Александро-Невского собора митрополит освятит царь-пасху и гигантский кулич. Отведать пасхальные угощения смогут все присутствующие нижегородцы.