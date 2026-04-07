В Искитиме Новосибирской области к зиме отремонтируют музыкальную школу

Ремонт музыкальной школы в городе Искитиме завершат в ноябре. Работы проводят при поддержке нацпроекта «Семья», сообщили в администрации губернатора и правительства Новосибирской области.
Модернизация музыкальной школы разделена на несколько этапов. Первый провели в прошлом году. Тогда в здании обновили кровлю, эвакуационные выходы, систему отопления в подвальном помещении, заменили деревянные окна на пластиковые. На объекте размещен QR‑код обратной связи. Отсканировав его, жители могли высказывать свое мнение о ремонте. Поступившие отзывы помогли уточнить перечень задач, которые непременно будут учтены при проведении дальнейших работ.
Второй этап капитального ремонта стартует в конце апреля. Специалисты комплексно обновят внутренние помещения и инженерные системы в здании. Также они отремонтируют учебные классы, коридоры, санитарные комнаты и концертный зал, заменят электропроводку, пожарную сигнализацию, наладят современную систему видеонаблюдения.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.