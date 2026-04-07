В Искитиме Новосибирской области к зиме отремонтируют музыкальную школу

Модернизация музыкальной школы разделена на несколько этапов. Первый провели в прошлом году. Тогда в здании обновили кровлю, эвакуационные выходы, систему отопления в подвальном помещении, заменили деревянные окна на пластиковые. На объекте размещен QR‑код обратной связи. Отсканировав его, жители могли высказывать свое мнение о ремонте. Поступившие отзывы помогли уточнить перечень задач, которые непременно будут учтены при проведении дальнейших работ.