В Нижегородской области за пять лет рабочая сила сократилась на 78,5 тысячи человек

Численность мужчин в составе рабочей силы снизилась почти на 28 тысяч, женщин — более чем на 50 тысяч. При этом за последний год женщины потеряли 14,9 тысячи (почти вдвое больше, чем мужчины, у которых убыль составила 8,8 тысячи).
Безработица среди мужчин за пять лет упала на 29 тысяч, среди женщин — на 32 тысячи, причём в годовом выражении снижение было незначительным: 1,9 тысячи и 2,9 тысячи соответственно.
Ранее «ФедералПресс» писал о том, что в начале 2026 года Нижегородстат зафиксировал снижение доли прибыльных организаций в регионе: в январе она составила 61,3% против 65,9% годом ранее. Прибыль получили 800 компаний (40,3 млрд рублей, +1,5%), убыток — 506 компаний (30 млрд рублей, +8,6%).
