От зарядки до анализов: как в Калининграде прошёл Всемирный день здоровья

В Калининграде отметили Всемирный день здоровья. Всех желающих размяться и пройти обследование ждали в 11 часов на площади Победы. Участники акции в не самый погожий день согрелись на общей зарядке. Также для всех желающих работал мобильный медицинский комплекс, где можно было бесплатно проверить состояние здоровья и получить консультации терапевта-эндокринолога, диетолога, врача по медицинской профилактике, медицинского психолога и невролога.