В Кунгуре прокуратура защитила трудовые права подростков

Прокурор добился через суд выплат для несовершеннолетних работников: взыскано около 300 тысяч рублей за неоплаченный труд и моральный вред. Кроме того, предприниматель привлечен к административной ответственности — ему назначен штраф. Постановления не вступили в силу.