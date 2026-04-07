В Кунгуре прокуратура защитила трудовые права подростков

Несовершеннолетние работали без договоров и не получили зарплату.

Кунгурская городская прокуратура восстановила права несовершеннолетних работников, которые трудились на бетонном производстве без договоров и не получили зарплату, сообщает пресс-служба прокуратуры Пермского края.

Выяснилось, что индивидуальный предприниматель допустил к выполнению работ четверых подростков без заключения письменных трудовых договоров. Однако позднее работодатель не выполнил условия оплаты труда, оговоренные при трудоустройстве.

Прокурор добился через суд выплат для несовершеннолетних работников: взыскано около 300 тысяч рублей за неоплаченный труд и моральный вред. Кроме того, предприниматель привлечен к административной ответственности — ему назначен штраф. Постановления не вступили в силу.