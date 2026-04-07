Директор госучреждения под Мяделем может получить 10 лет за кражу 300 тысяч

ОБЭП Минской области раскрыл схему хищений, которую организовал директор одного из государственных учреждений Мядельского района. Так, для предприятия были выделены средства на реконструкцию территории. Однако реконструкцию не выполнили, и 40-летний директор сказал подчиненным составить фиктивные акты выполненных работ.