Директор госучреждения под Мяделем может получить 10 лет за кражу 300 тысяч

В Мядельском районе директору госучреждения грозит десять лет за присвоение денег, рассказали в МВД.
ОБЭП Минской области раскрыл схему хищений, которую организовал директор одного из государственных учреждений Мядельского района. Так, для предприятия были выделены средства на реконструкцию территории. Однако реконструкцию не выполнили, и 40-летний директор сказал подчиненным составить фиктивные акты выполненных работ.
Руководитель создавал видимость освоения ресурсов, а сами деньги переводил на счет фирмы, которой руководил его сообщник. Ущерб превысил 300 тысяч белорусских рублей.
Задержанному инкриминируют превышение служебных полномочий. Фигуранту грозит до 10 лет тюрьмы.
