В Уфе в 15-й раз напишут «Тотальный диктант»

Жители Уфы снова смогут проверить свою грамотность в рамках всероссийской акции «Тотальный диктант». Мероприятие состоится 18 апреля, старт в 13:00. Уфимцы участвуют в проекте уже в 15-й раз.
Как сообщили в мэрии города, присоединиться можно двумя способами: онлайн из любой точки мира и очно на одной из 50 с лишним площадок. Диктант будут писать в вузах, библиотеках, музеях, кафе и даже в аэропорту.
Для тех, кто планирует прийти лично, обязательна предварительная запись. Она начнется 8 апреля. Это нужно, чтобы организаторы выдали каждому участнику именной бланк, ручку и небольшой сувенир от партнеров.
Автором текста в 2026 году стал писатель Алексей Варламов, который возглавляет Литературный институт. Именно он продиктует текст в столице акции — городе Улан-Удэ.
Кроме того, в 11:00 пройдет «Недиктант» для детей — увлекательные задания по русскому языку для младших и средних школьников. А иностранцы, изучающие русский, смогут сдать тест TruD.
Всего в этом году акция охватит 55 стран мира.