Остатки лекарств нашли в мясной продукции двух нижегородских производителей

В марте 2026 года Россельхознадзор отозвал две декларации о соответствии на мясную продукцию нижегородских производителей. Об этом сообщили в межрегиональном управлении ведомства.
Речь идет о продукции ООО «Амеди Волга (город Бор) и ООО “Кулебакский мясокомбинат”. В ходе лабораторных исследований специалисты нашли в мясе остатки лекарственных препаратов: динитрокарбанилида и монензина. Их применяют для профилактики и лечения кокцидоза у домашней птицы, свиней и крупного рогатого скота. Также препараты используют в качестве кормовой добавки для стимуляции роста.
Наличие остатков лекарств в продукции свидетельствует о грубых нарушениях Технических регламентов Таможенного союза. Информацию о результатах исследований внесли в реестр деклараций о соответствии Федеральной службы по аккредитации. Производителям объявили предостережения.
