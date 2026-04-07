Ричмонд
+11°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Остатки лекарств нашли в мясной продукции двух нижегородских производителей

Россельхознадзор отозвал декларации о соответствии.

Источник: Живем в Нижнем

В марте 2026 года Россельхознадзор отозвал две декларации о соответствии на мясную продукцию нижегородских производителей. Об этом сообщили в межрегиональном управлении ведомства.

Речь идет о продукции ООО «Амеди Волга (город Бор) и ООО “Кулебакский мясокомбинат”. В ходе лабораторных исследований специалисты нашли в мясе остатки лекарственных препаратов: динитрокарбанилида и монензина. Их применяют для профилактики и лечения кокцидоза у домашней птицы, свиней и крупного рогатого скота. Также препараты используют в качестве кормовой добавки для стимуляции роста.

Наличие остатков лекарств в продукции свидетельствует о грубых нарушениях Технических регламентов Таможенного союза. Информацию о результатах исследований внесли в реестр деклараций о соответствии Федеральной службы по аккредитации. Производителям объявили предостережения.

Ранее мы писали, что 16,5 тонны подозрительной говядины пытались оформить в Нижегородской области.