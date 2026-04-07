На берегу нашли машину и лодочный прицеп: под Волгоградом идут поиски пропавших рыбаков

Трагедией закончилась поездка на рыбалку двух друзей их Дубовки Волгоградской области. Мужчины отправились на водохранилище и пропали со связи. Когда они не вернулись и вечером, жена одного из мужчин побежала в полицию. К поискам, организованным МВД, подключились водолазы. Тело одного из друзей уже нашли.
Как сообщили в ГУ МВД по Волгоградской области, на поиски рыбаков вышли и местные жители, и полиция, и Служба спасения. Мужчин искали в районе села Оленье. И, действительно, на берегу Оленьевского залива Волги еще ночью нашли машину и лодочный прицеп. Но рыбаков в ней не было.
Полиция расширила зону поисков. Тело одного из мужчин нашли на противоположном берегу Волги в районе села Новоникольского Быковского района. Поисковые мероприятия продолжаются.
Лодочный прицеп и машину нашли еще ночью. ГУ МВД по Волгоградской области.