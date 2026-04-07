Ричмонд
+14°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Самолет АН-10А не будут устанавливать в самарском парке Гагарина

Проект возвращения самолета «Антошка» в Самару признали неоправданным.

Источник: Комсомольская правда

В начале апреля в самарских медиа разлетелась информация о том, что списанный самолет АН 10А, который в советское время работал детским кинотеатром в парке имени Гагарина, якобы возвращается на место спустя 30 лет. Сообщалось, что лайнер предоставит тольяттинский музей техники, транспортировку оплатит местный производитель БПЛА, а ГИБДД согласовала маршрут.

Однако, как рассказал «КП-Самара» начальник отдела по организации культурно-массовых мероприятий МАУ «Парки Самары» Алексей Пецин, эта новость была фейковой, приуроченной к 1 апреля. На самом деле никаких договоренностей нет. Идея вернуть самолет действительно обсуждалась в депутатском корпусе, но столкнулась с непреодолимыми препятствиями. Первая проблема — транспортировка.

«Ни по одной из магистралей Самары эта конструкция не проедет, она высокая, широкая и очень тяжелая». Даже в разобранном виде доставить лайнер в парк невозможно. Вторая — установка. Самолету нужен фундамент, иначе тяжелая машина продавит и асфальт, и плитку. Но фундамент — это капитальное строительство, а в парках оно запрещено. Кроме того, узкие проходы и выходы салона противоречат нормам пожарной безопасности. Проект дорогой и неоправданный. Мы им не занимались и не двигаем", — рассказал Пецин.

