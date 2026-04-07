Самолет АН-10А не будут устанавливать в самарском парке Гагарина

В начале апреля в самарских медиа разлетелась информация о том, что списанный самолет АН 10А, который в советское время работал детским кинотеатром в парке имени Гагарина, якобы возвращается на место спустя 30 лет. Сообщалось, что лайнер предоставит тольяттинский музей техники, транспортировку оплатит местный производитель БПЛА, а ГИБДД согласовала маршрут.
Однако, как рассказал «КП-Самара» начальник отдела по организации культурно-массовых мероприятий МАУ «Парки Самары» Алексей Пецин, эта новость была фейковой, приуроченной к 1 апреля. На самом деле никаких договоренностей нет. Идея вернуть самолет действительно обсуждалась в депутатском корпусе, но столкнулась с непреодолимыми препятствиями. Первая проблема — транспортировка.
«Ни по одной из магистралей Самары эта конструкция не проедет, она высокая, широкая и очень тяжелая». Даже в разобранном виде доставить лайнер в парк невозможно. Вторая — установка. Самолету нужен фундамент, иначе тяжелая машина продавит и асфальт, и плитку. Но фундамент — это капитальное строительство, а в парках оно запрещено. Кроме того, узкие проходы и выходы салона противоречат нормам пожарной безопасности. Проект дорогой и неоправданный. Мы им не занимались и не двигаем", — рассказал Пецин.