Самолет АН-10А не будут устанавливать в самарском парке Гагарина

«Ни по одной из магистралей Самары эта конструкция не проедет, она высокая, широкая и очень тяжелая». Даже в разобранном виде доставить лайнер в парк невозможно. Вторая — установка. Самолету нужен фундамент, иначе тяжелая машина продавит и асфальт, и плитку. Но фундамент — это капитальное строительство, а в парках оно запрещено. Кроме того, узкие проходы и выходы салона противоречат нормам пожарной безопасности. Проект дорогой и неоправданный. Мы им не занимались и не двигаем", — рассказал Пецин.