В Волчихинском районе Алтайского края отметили Международный день птиц

Школьники из Волчихинского района Алтайского края отметили Международный день птиц, который ежегодно празднуется 1 апреля, сообщили в региональном министерстве природных ресурсов и экологии. Для ребят в честь этого было организовано просветительское мероприятие, что отвечает целям нацпроекта «Экологическое благополучие».
Так, экоактивисты из числа учащихся Волчихинской средней школы № 1 вместе с педагогом Павлом Новиковым изготовили скворечники. После каникул ребята развесили птичьи домики в сосновом бору. Им помогали специалисты Волчихинского лесничества.
Ранее школьники участвовали в акциях по посадке деревьев и экологических субботниках. С детьми лесоводы на постоянной основе проводят беседы по профилактике пожаров в зеленых зонах. Они, например, рассказывают юным активистам о последствиях возгораний в лесу.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.