На «Плантации облепихи» найдены краснокнижные земноводные

Специалисты выявили три особи малоазиатской лягушки, которая является реликтовым видом и занесена в Красную книгу Краснодарского края со статусом «Уязвимый». Также были обнаружены три особи колхидской жабы — редчайшего представителя фауны, находящегося под угрозой исчезновения. Данный вид занесен в Красную книгу Российской Федерации с наивысшей 1-й категорией статуса редкости, а также охраняется на региональном уровне.
Важно сохранять естественную растительность в прибрежной зоне и не загрязнять водоёмы, так как чистота воды является ключевым фактором выживания этих редких видов. Об этом сообщает МАХ-канал минприроды Кубани.