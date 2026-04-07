Ричмонд
+11°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На «Плантации облепихи» найдены краснокнижные земноводные

Сотрудники управления особо охраняемыми природными территориями при патрулировании памятника природы «Плантация облепихи» зафиксировали редчайших обитателей нашего региона.

Источник: МАХ-канал минприроды Кубани

Специалисты выявили три особи малоазиатской лягушки, которая является реликтовым видом и занесена в Красную книгу Краснодарского края со статусом «Уязвимый». Также были обнаружены три особи колхидской жабы — редчайшего представителя фауны, находящегося под угрозой исчезновения. Данный вид занесен в Красную книгу Российской Федерации с наивысшей 1-й категорией статуса редкости, а также охраняется на региональном уровне.

Важно сохранять естественную растительность в прибрежной зоне и не загрязнять водоёмы, так как чистота воды является ключевым фактором выживания этих редких видов. Об этом сообщает МАХ-канал минприроды Кубани.