На «Плантации облепихи» найдены краснокнижные земноводные

Специалисты выявили три особи малоазиатской лягушки, которая является реликтовым видом и занесена в Красную книгу Краснодарского края со статусом «Уязвимый». Также были обнаружены три особи колхидской жабы — редчайшего представителя фауны, находящегося под угрозой исчезновения. Данный вид занесен в Красную книгу Российской Федерации с наивысшей 1-й категорией статуса редкости, а также охраняется на региональном уровне.