От фактов к чувствам: как проект «Проводники смыслов» меняет правила экскурсий

Его цель — переосмыслить сам подход к экскурсиям, превратив их из сухого пересказа названий, дат и событий в живой диалог и глубокое личное переживание. Участвовать могут как профессионалы, так и подростки от 12 до 18 лет, а также гости из Беларуси, Абхазии и Южной Осетии.
Идея проекта «Проводники смыслов. Экскурсоводы» родилась из вопроса: как рассказать историю, чтобы слушатель не просто услышал, а прочувствовал ее? Организаторы верят, что современный экскурсовод — это не диктор, а «проводник смыслов», который помогает людям прикоснуться к традициям и увидеть за памятниками по настоящему живую память. Проект приурочен к Году единства народов Российской Федерации и нацелен на раскрытие культурного богатства страны, укрепление связей между поколениями и диалог разных культур.
Участникам предлагают создать совершенно новые экскурсионные маршруты, выходящие за рамки привычных форматов. Работа будет вестись по пяти направлениям:
* «Россия: историческое и культурное разнообразие как сила единства» — для профессиональных экскурсоводов.
* «Юный хранитель традиций: дети о культуре и единстве» — для подростков и выпускников проекта «Проводники смыслов. Школа юного экскурсовода».
* «Хранители наследия: музейный взгляд на единство народов» — для сотрудников музеев.
* «Архитекторы впечатлений: новые форматы в туризме» — для менеджеров туристической и культурной отраслей.
* «Мосты дружбы: единство народов» — для участников из Беларуси, Абхазии и Южной Осетии.
Прием заявок на официальном сайте проекта уже идет и продлится до 25 апреля 2026 года. До ноября 2026 года конкурсанты пройдут полный путь от идеи до реализации. После регистрации их ждет образовательная программа, которая познакомит с современными методиками: разработкой иммерсивных и интерактивных сценариев, работой с архивами и личными историями. Эксперты помогут доработать проекты, которые затем представят совету.
Финалисты встретятся с 25 по 28 мая в Смоленске — молодежной столице России 2026 года. Лучшие авторские маршруты включат в базу программы «Больше, чем путешествие» и запустят по всей стране.