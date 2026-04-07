Налоговики хотят обанкротить экс-депутата ЗСНО Глушкова

Налоговая служба, а именно Межрайонная ИФНС России № 18 по Нижегородской области, инициировала судебное разбирательство о признании банкротом Александра Глушкова, бывшего депутата Законодательного собрания области и экс-руководителя органов местного самоуправления Балахнинского района. Об этом сообщили в «Коммерсантъ Приволжье».
Согласно имеющимся данным, его налоговая задолженность достигла 607 тысяч рублей. На данный момент заявление налогового органа находится на рассмотрении, но было оставлено без движения.
Александр Глушков в настоящее время отбывает наказание в исправительной колонии. Приговор Балахнинского суда признал его виновным во взяточничестве и мошеннических действиях, связанных с реконструкцией автостанции. Общий срок его заключения составляет 11 лет в условиях строгого режима.
Стоит отметить, что в октябре 2024 года бывший депутат уже претендовал на освобождение: Лукояновский районный суд области принял решение о замене оставшейся части наказания на исправительные работы. Однако прокуратура опротестовала данное постановление, что привело к возвращению Александра Глушкова в колонию для отбытия полного срока.
Ранее экс-депутата ЗСНО Глушкова вернули под стражу. В октябре 2021 года Глушков и его брат Владимир были признаны виновными в мошенничестве при реконструкции автостанции в Балахне и получении взяток.