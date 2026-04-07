Уши не врут? Физиогномисты изучили фото Анны Цомартовой и девушки из Дубая

Уже больше двух лет Диана и Николай Цомартовы из Ростова ищут свою пропавшую дочь, 24-летнюю студентку Анну Цомартову. Девушка пропала в феврале 2024 года в Каспийске. Она шла по берегу моря, однако внезапно её силуэт пропал с камер наружного видеонаблюдения.
Безутешные родители дошли до самых высоких инстанций, ездили на тот берег, где в последний раз видели Анну. Мама Диана даже отправилась на поиски дочери в Дубай — именно туда, откуда родителям поступила одна из основных зацепок. Rostov.aif.ru показал снимок из метро Дубая четырём независимым экспертам-физиогномистам. Их задача — сравнить девушку на фото с архивными снимками Анны Цомартовой. И мнения специалистов разделились. Подробности — в нашем материале.
Совпало по восьми параметрам.
Для семьи Цомартовых время будто остановилось в тот февральский день, когда их дочь вышла прогуляться по берегу Каспийского моря и не вернулась. И вот — первый луч надежды. В начале августа 2024 года родным передали снимок из метро Дубая. На нём — некая девушка изображена со спины. Тёмные волосы, заплетённые в косу, знакомый силуэт, походка.
Семья ещё тогда сообщила, что передала этот снимок экспертам. Те выявили фенотипичное сходство во внешности Анны и девушки на фотоснимке. А что скажут физиогномисты, которые специализируются на изучении черт человеческих лиц, пропорций и мимики.
Автор нескольких книг по этому направлению, эксперт из Санкт-Петербурга Александр Петров подошёл к анализу максимально скрупулёзно:
«Даже с учётом качества фотографии и того, что часть лица скрыта маской, высока вероятность, что это одна и та же девушка. Мы видим совпадения по восьми ключевым параметрам: ушная раковина, форма и высота лба, надбровные дуги, посадка и разрез глаз, общая конституция тела, стиль и длина косы (с поправкой на два года разницы между снимками), рост и даже форма локтя».
При этом эксперт честно предупреждает: полностью сбрасывать со счетов простое совпадение нельзя.
«По моей статистике, встретить человека, похожего на вас на 70%, можно примерно раз на 157 тысяч», — добавляет Петров.
Психолог-физиогномист из Ростова Ярослава Гелла необычным направлением (физиогномика не является академической наукой, однако пользуется большой популярностью) занимается всю жизнь.
«Я предпологаю: на фотографиях — один и тот же человек. Не буду объяснять детали, на основании которых я пришла к этому заключению, это просто моё мнение», — прокомментировала исследователь.
Её коллега Юлия П. из Пензы, которая попросила не называть её фамилии, детально разбирает анатомические нюансы и приводит конкретные совпадения:
«Завиток уха — форма и размеры совпадают, просто видны под разным углом. Мочка уха — одинаковая форма, один и тот же тип прилегания. Общие пропорции головы — череп, волосы, линия роста волос совпадают. Козелок и противокозелок — анатомические детали похожи», — заключила эксперт.
По её словам, различия в «оттопыренности» ушей — это не анатомия, а всего лишь эффект ракурса.
«Скорее всего, это не два разных человека с похожими ушами, а один человек с двух ракурсов. Различия в “оттопыренности” — это эффект угла съёмки, а не анатомическая особенность», — резюмирует эксперт.
Есть отличия?
Четвёртый эксперт придерживается противоположного мнения. Евгения Миловидова, физиогномист из Ростова, поделилась заключением в личном разговоре:
«Качество фотографии, конечно, ужасное, и с точностью сказать сложно. Но вот какое яркое отличие я вижу: у этих девочек разные ножки канта и разные козелки. На фото, предположительно, разные девочки. И форма ушей, и ширина, и плотность уха — всё разное».
Три независимых заключения — за то, что это один человек. Одно — за то, что это разные люди. Четыре специалиста, которые не знают друг друга, приходят к разным выводам. И если первые три дают надежду, то четвёртое заставляет усомниться: а действительно ли это она?
Противоречие лишь подчёркивает сложность задачи: даже при работе профессионалов с одним и тем же материалом выводы могут кардинально расходиться — особенно когда исходное качество изображения оставляет желать лучшего. И пока каждый из специалистов опирается на свои методы и приоритеты в анализе, окончательный ответ, увы, остаётся за пределами фотографии.
Напомним, поиски девушки продолжаются, студентку ищут не только в России, но и за рубежом. Также к поискам присоединились волонтёры по всему миру.