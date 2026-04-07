Экс-министра тарифной политики Ананьева отправили в СИЗО на 2 месяца

Бывшего министра тарифной политики Красноярского края Александра Ананьева, обвиняемого в получении взятки, отправили в СИЗО.
По данным Прокуратуры, находиться под стражей экс-чиновник будет до 5 июня. «В связи с тем, что обвиняемый может скрыться от следствия и суда, а также воспрепятствовать расследованию дела, прокурор настаивал на заключении Ананьева под стражу», — отметили в ведомстве.
Напомним, Александр Ананьев, занимавший должность министра промышленности, энергетики и ЖКХ, а позже ставший министром тарифной политики, по версии следствия вступил в преступный сговор с руководителем ООО «Сила Сибири» в августе 2022 года. Пообещав покровительство в вопросах включения компании в перечень территориальных сетевых организаций, чиновник потребовал в награду десять миллионов рублей.
Половину суммы Ананьев получил в ноябре 2022 — представитель фирмы передал ему деньги на парковке у ТЦ «Авиатор». Через некоторое время министерство издало приказ о включении компании в систему котловых тарифов в качестве территориальной сетевой организации.
Вторую половину суммы от взяткодателя чиновник не получил — условия соглашения не были реализованы в полной мере из-за отсутствия ряда договоров между сетевыми компаниями.
«Экс-министру предъявлено обвинение в получении взятки по ч. 6 ст. 290 УК РФ. Александр Ананьев вину не признаёт», — напомнили в Прокуратуре.