Донские хирурги впервые в России провели операцию по лечению редкой аневризмы

В Ростовской области проведена уникальная операция, аналогов которой ранее не было в России. Бригада хирургов Областной детской клинической больницы (ОДКБ) спасла жизнь 14-летней девочки с редчайшей патологией — аневризмой брыжеечной артерии.
Как сообщает пресс-служба ОДКБ, при обследовании выяснилось, что заболевание опасно внезапной смертью. Вмешательство уникально даже по мировым меркам: за последние 20 лет в мире описано не более десяти подобных случаев у детей. При этом каждый из них отличался от текущей ситуации. У врачей не было готовых решений и возможности проконсультироваться с коллегами, имеющими аналогичный опыт.
«Это очень редкий диагноз у детей, — рассказал сердечно-сосудистый хирург кардиохирургического отделения ОДКБ Анатолий Филоненко, который руководил операцией. — Отсутствует опыт хирургического лечения и в детской хирургии России. Посоветоваться не получилось, готовясь к плановой операции, рассчитывали только на коллективный опыт нашего консилиума и на себя».
Операцию проводила мультидисциплинарная команда: сердечно-сосудистый хирург Рачик Гаспарян, абдоминальный хирург Илимдар Биналиев и анестезиолог-реаниматолог Наталья Путилина.
Сложность заключалась в том, что аневризма срослась с соседними органами — поджелудочной железой и почечной веной. Хирургам пришлось действовать с ювелирной точностью: каждое движение могло стать решающим. Команда справилась блестяще: опасный очаг удалили, поврежденный сосуд восстановили, все органы сохранили.
«Рады, что операцию удалось успешно выполнить по наиболее технологически сложному сценарию. Был предусмотрен и вариант протезирования части артерии после удаления аневризмы, но он сужает возможности пациентки в будущем иметь детей. Не понадобился и интраоперационный контроль — к нему тоже были готовы», — отметил Анатолий Филоненко.
В ходе операции хирург удалил аневризму и реимплантировал артерию в аорту, сохранив функции всех органов. Врачи обошлись без искусственных имплантов — это значит, что в будущем у пациентки остается возможность стать мамой.
Уже через девять дней после операции девочку выписали домой. Сейчас она проходит курс реабилитации и контрольные обследования. Доктора уверены: после восстановления она сможет вернуться к обычному ритму жизни.
В целом по региону в 2025 году высокотехнологичную медицинскую помощь получили почти 43 тысячи человек. Речь идет о сложнейших операциях, в том числе по пересадке органов. После ввода в эксплуатацию отделений хирургического центра инновационных технологий ОДКБ расширятся возможности лечения юных жителей региона. Впервые в Ростовской области планируется проводить трансплантации костного мозга детям.