Ричмонд
+11°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Охранник оказывал помощь учительнице, на которую напал ученик в Добрянке

РИА Новости: охранник помогал учительнице после нападения ученика в Добрянке.

Источник: РИА Новости

ПЕРМЬ, 7 апр — РИА Новости. Охранник школы оказывал помощь учительнице, на которую напал ученик в Добрянке Пермского края, сообщили РИА Новости в администрации Добрянского округа.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин сообщал, что во вторник подросток напал на учительницу на улице у входа в школу в Добрянке. Педагог скончалась. СК расследует уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство) и по статье 293 УК РФ (халатность).

«Добрянскую школу охраняет предприятие ООО “Аякс”. После обнаружения факта нападения на педагога сотрудник охраны оказал всестороннюю помощь пострадавшей и педагогическому коллективу», — рассказал собеседник агентства.

Он уточнил, что нападение произошло на крыльце школы, когда педагог направлялась в здание образовательного учреждения — в тот момент, когда охрана находилась непосредственно на входе внутри самого здания, встречая школьников.

Сейчас образовательный процесс приостановлен, добавили в местной администрации.