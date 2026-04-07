Ричмонд
+11°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Целая цивилизация умрёт этой ночью»: Трамп снова пригрозил Ирану ударами

Лидер США намекнул на смену режима и назвал ближайшие часы «важнейшими в мировой истории».

Источник: Клопс.ru

Президент США Дональд Трамп вновь выступил с жёстким заявлением в адрес Ирана, написав, что «целая цивилизация умрёт этой ночью» и происходящее может закончиться сменой режима. Об этом политик сообщил в своей соцсети Truth Social во вторник, 7 апреля.

«Сегодня ночью погибнет целая цивилизация, и её уже никогда не возродят. Я не хочу, чтобы это случилось, но, вероятно, так и произойдёт. Теперь, когда у нас произошла полная и тотальная смена режима, когда преобладают другие, более умные и менее радикальные умы, возможно, произойдёт нечто революционно прекрасное, кто знает?» — написал американский лидер.

По словам Трампа, ближайшая ночь станет одним из самых важных моментов в долгой и сложной истории мира. Он также заявил, что «47 лет вымогательства, коррупции и смерти наконец закончатся», и пожелал удачи «великому народу Ирана».

В прессе, напротив, расходятся сообщения о том, что США и Иран обсуждают возможность 45-дневного режима прекращения огня, который может стать шагом к завершению конфликта.

