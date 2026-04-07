2700 нижегородцев 18−30 лет отправятся служить по итогам весеннего призыва

Первые срочники поедут к местам несения службы до 10 апреля.

Источник: Живем в Нижнем

Весенний призыв в Нижегородской области должен завершиться отправкой к местам несения службы 2700 человек, в том числе 500 — из Нижнего Новгорода. Об этом сообщили в военном комиссариате региона.

Напомним, призыву подлежат граждане РФ в возрасте от восемнадцати до тридцати лет. Для прохождения службы новобранцев отправляют с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря ежегодно. Предполагается, что первые срочники уедут из дома в течение первой декады текущего месяца.

Военный комиссар Нижегородской области полковник Сергей Агафонов особо подчеркнул, что призывников не отправляют на СВО и иные «горячие точки». Новобранцев ждут в различных воинских формированиях и органах. Известно, что более 1000 жителей региона будут нести службу в элитных воинских частях, около 20 из них — в Президентском полку Федеральной службы охраны.

Ранее мы рассказывали об отправке в войска БПЛА еще одной группы добровольцев.

