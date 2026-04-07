Ричмонд
+11°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нижегородские предприятия компенсировали вред системе водоотведения

Предприятиям пришлось выплатить почти 80 млн рублей.

Нижегородские предприятия с начала текущего года перечислили около 80 миллионов рублей компенсации за вред, наносимый системе водоотведения. Об этом сообщили в мэрии Нижнего Новгорода.

Эти средства будут использованы для осуществления мер по улучшению функциональности водоотводящей системы, включая модернизацию инфраструктуры и объектов.

Стоит отметить, что АО «Объединенный коммунальный оператор» активно занимается задачами по обнаружению и предотвращению неразрешенных сбросов сточных вод, а также осуществляет мониторинг объемов и химического состава жидких отходов, поступающих в городскую канализацию.

Проведенные проверки направлены на предотвращение попадания в систему неразрешенных веществ, способных нанести ущерб процессу биологической очистки сточных вод.

