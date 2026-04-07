Нижегородские предприятия компенсировали вред системе водоотведения

Нижегородские предприятия с начала текущего года перечислили около 80 миллионов рублей компенсации за вред, наносимый системе водоотведения. Об этом сообщили в мэрии Нижнего Новгорода.
Эти средства будут использованы для осуществления мер по улучшению функциональности водоотводящей системы, включая модернизацию инфраструктуры и объектов.
Стоит отметить, что АО «Объединенный коммунальный оператор» активно занимается задачами по обнаружению и предотвращению неразрешенных сбросов сточных вод, а также осуществляет мониторинг объемов и химического состава жидких отходов, поступающих в городскую канализацию.
Проведенные проверки направлены на предотвращение попадания в систему неразрешенных веществ, способных нанести ущерб процессу биологической очистки сточных вод.
