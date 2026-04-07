В Азовском районе судят экс‑инженера электросетей за гибель двух человек

Трагедия произошла в сентябре 2024 года в селе Александровка. Из‑за провисания и перехлёста проводов на линии электропередач возникло короткое замыкание. Искры подожгли сухую траву рядом с жилыми домами, огонь быстро перекинулся на одно из зданий. В доме находились два человека — они не успели выбраться и погибли от отравления угарным газом.