В Азовском районе судят экс‑инженера электросетей за гибель двух человек. Об этом сообщает региональный Следком.
Следственный комитет завершил расследование дела по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).
Трагедия произошла в сентябре 2024 года в селе Александровка. Из‑за провисания и перехлёста проводов на линии электропередач возникло короткое замыкание. Искры подожгли сухую траву рядом с жилыми домами, огонь быстро перекинулся на одно из зданий. В доме находились два человека — они не успели выбраться и погибли от отравления угарным газом.
Как установило следствие, обвиняемый не организовал своевременный осмотр и ремонт ЛЭП, несмотря на явные дефекты. В ходе расследования проведены пожарно‑техническая и судебно‑медицинская экспертизы, допрошены свидетели, изучена техническая документация.
Уголовное дело направлено в суд.