Ричмонд
+11°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нижегородцам рассказали, как пройдет призывная кампания для срочной службы в армии весной

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 апреля, ФедералПресс. Военный комиссариат Нижегородской области раскрыл плановые показатели призывной кампании, которая стартует в апреле 2026 года. В общей сложности к местам прохождения службы предполагается направить порядка 2700 человек, из которых около 500 — жители Нижнего Новгорода. Первая отправка запланирована на первую декаду апреля.

Как пояснил военный комиссар региона полковник Сергей Агафонов, в соответствии с указом президента РФ призыв граждан в возрасте от 18 до 30 лет осуществляется на постоянной основе с 1 января по 31 декабря. При этом сроки отправки новобранцев к местам службы сохранены в прежних интервалах: с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря.

Комиссар отдельно подчеркнул, что военнослужащие по призыву не будут направляться в зону проведения специальной военной операции, а также в иные «горячие точки». Распределение призывников будет производиться по видам и родам войск ВС РФ, другим воинским формированиям, включая пограничные войска ФСБ России.

Согласно данным, более тысячи нижегородцев направят в элитные соединения. В частности:

более 200 — в подразделения Росгвардии; около 200 — в Воздушно-десантные войска (ВДВ); более 100 — в Преображенский и Семеновский полки; порядка 20 человек — в Президентский полк ФСО России; 15 призывников — в научные роты.

Ранее «ФедералПресс» рассказывал, что в Нижегородской области стартовал целевой набор граждан на службу по контракту в подразделения войск беспилотных летательных систем (БПЛА) Вооруженных сил РФ. Ключевая особенность нового формата — гарантированное зачисление именно в войска БПЛА. Подробнее — в отдельном материале.

Фото: ФедералПресс / Полина Зиновьева.

