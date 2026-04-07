Нижегородцам рассказали, как пройдет призывная кампания для срочной службы в армии весной

Как пояснил военный комиссар региона полковник Сергей Агафонов, в соответствии с указом президента РФ призыв граждан в возрасте от 18 до 30 лет осуществляется на постоянной основе с 1 января по 31 декабря. При этом сроки отправки новобранцев к местам службы сохранены в прежних интервалах: с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря.
Комиссар отдельно подчеркнул, что военнослужащие по призыву не будут направляться в зону проведения специальной военной операции, а также в иные «горячие точки». Распределение призывников будет производиться по видам и родам войск ВС РФ, другим воинским формированиям, включая пограничные войска ФСБ России.
Согласно данным, более тысячи нижегородцев направят в элитные соединения. В частности:
более 200 — в подразделения Росгвардии; около 200 — в Воздушно-десантные войска (ВДВ); более 100 — в Преображенский и Семеновский полки; порядка 20 человек — в Президентский полк ФСО России; 15 призывников — в научные роты.
