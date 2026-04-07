Только тонкий помол. Как выбрать муку для идеального кулича

Пекари объяснили, какую муку брать для самой лучшей пасхальной выпечки.

Чтобы получился хороший кулич — необходимы очень хорошие ингредиенты. И первый из них — мука. От качества муки зависит то, как поднимется тесто, насколько будет вкусной выпечка, как хорошо она будет храниться. Пекари рассказали aif.ru, какую муку взять для куличей.

Полина Андрианова, шеф-пекарь кафе «Печорин»:

Для кулича подходит пшеничная мука высшего сорта или сорта экстра (это чуть лучше высшего), берите муку, знакомую вам и любимую, лучше не экспериментировать при замесе кулича с чем-то совсем новым. Для высоко рецептурной сдобы, а такой является кулич, выбирайте муку с показателем белка 12−13 граммов на килограмм.

Экспериментировать с добавлением различных других видов муки в кулич можно, но никто не гарантирует вам должный результат, это все-таки творчество, заменяйте для начала 5% общей муки на желаемую вами и оценивайте получившийся результат.

Юлия Артамонова, основатель пекарни 6pm bread kitchen:

Мы печем куличи на итальянской муке тонкого помола манитоба. И это очень важно, так как именно мука тонкого помола высшего сорта обеспечивает выпечке максимальную пышность, нежность, воздушную текстуру и белый цвет.

Светлана Лаврик, шеф-пекарь «Пекарни Адвоката»:

Для куличей важно выбрать муку с высоким содержанием белка. Так как в выпечке содержится большое количество жиров и сахара, муке необходимо их выдержать, чтобы клейковинный каркас был довольно прочным.

Пасхальный кулич

Рецепт Юлии Артамоновой, основателя пекарни 6pm bread kitchen.

  • 1 кг муки высшего сорта.
  • 50 г прессованных дрожжей.
  • 250 г сливочного масла.
  • 5 желтков.
  • 250 г сахара.
  • 13 г соли.
  • 1 г ванилина.
  • 380 мл молока.
  • 200 г изюма.
  • 100−150 г цукатов и любых орехов.

Шаг 1. Для опары смешайте половину муки, 20 г дрожжей, 300 мл молока. Все хорошо перемешайте и оставьте постоять на три-четыре часа.

Шаг 2. Вторую часть муки добавьте к опаре, положите 30 г дрожжей.

Шаг 3. Добавьте размягченное масло, желтки, сахар и соль, влейте молоко. Вымесить тесто. Если тесто туговато, влить чуть воды (до 30 мл), вымесить.

Шаг 4. Сухофрукты предварительно стоит замочить водой. Оставить на брожение на 60 минут. Добавить в тесто и дать расстояться.

Шаг 5. Разложить тесто по формам, поставить их в теплое место на 60−90 минут.

Шаг 6. Перед выпечкой поверхность кулича увлажнить или смазать яйцом.

Шаг 7. Начальная температура выпечки 200 градусов. Сразу переставляем на температуру 165 градусов и выпекаем (например, тестовая заготовка 250 г) в течение 25 минут.