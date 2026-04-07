Около 2 700 нижегородцев отправятся на срочную службу в весенний призыв

В Нижегородской области стартовали мероприятия весеннего призыва 2026 года. Об этом сообщили в военном комиссариате Нижегородской области, уточнив, что всего к месту прохождения службы планируется направить около 2 700 жителей региона. Согласно указу президента, призыву подлежат граждане в возрасте от 18 до 30 лет.
Военный комиссар региона полковник Сергей Агафонов подчеркнул, что срочники не будут направляться в зону проведения специальной военной операции или в другие «горячие точки». Новобранцы распределены по всем видам и родам войск, включая пограничные органы ФСБ и Росгвардию. Более тысячи нижегородцев попадут в элитные подразделения: Президентский полк ФСО, Преображенский и Семеновский полки, а также в ВДВ. Еще 15 человек отобраны для службы в научных ротах.
На протяжении всей призывной кампании в областном военкомате работает прямая телефонная линия для консультаций. По всем возникающим вопросам гражданам рекомендуют в первую очередь обращаться в комиссариаты по месту жительства. Отправки продлятся до 15 июля 2026 года.
