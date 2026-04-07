Около 2 700 нижегородцев отправятся на срочную службу в весенний призыв

Военный комиссар региона полковник Сергей Агафонов подчеркнул, что срочники не будут направляться в зону проведения специальной военной операции или в другие «горячие точки». Новобранцы распределены по всем видам и родам войск, включая пограничные органы ФСБ и Росгвардию. Более тысячи нижегородцев попадут в элитные подразделения: Президентский полк ФСО, Преображенский и Семеновский полки, а также в ВДВ. Еще 15 человек отобраны для службы в научных ротах.