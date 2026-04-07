В Беларуси экс-гендиректор шинной фабрики сядет на 14 лет, крупные сроки еще у восьми топ-менеджеров

Приговор по громкому делу о взятках в шинной отрасли вынесен в Беларуси, рассказали на телеканале «Первый информационный».
Фигурантами уголовного дела о взятках стали девять топ-менеджеров предприятий Беларуси и России, которым инкриминировали получение и дачу взяток, посредничество и превышение служебных полномочий.
Следователи установили, что с 2017 года фигуранты организовали коррупционную схему поставок шин. Продукцию отправляли конкретным компаниям — сначала в отдельные регионы России, а затем — по всей стране. Организатором оказался глава фирмы в Москве, который распределял роли, определял суммы и контролировал передачу денег. Подельники должны были обеспечивать стабильные поставки с белорусского предприятия в требуемых объемах и ассортименте. За несколько лет сумма взяток составила около 560 миллионов российских рублей.
При этом отдельный эпизод уголовного дела касался поставок продукции по цене ниже себестоимости, из-за чего предприятие понесло многомиллионные потери.
В итоге экс-гендиректор шинной фабрики и генеральный директор товаропроводящей сети, руководитель организованной группы получили по 14 лет исправительной колонии в условиях усиленного режима, а также штрафы по 5000 базовых величин (225 тысяч белорусских рублей в апреле 2026 года). Также они лишены права занимать должности, которые связаны с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей на 5 лет.
Другие должностные лица получили от 3 до 8 лет лишения свободы в исправительной колонии в условиях усиленного режима, со штрафами от одной до пяти тысяч базовых величин. Их также лишили права занимать управленческие должности на 5 лет.
— Также суд удовлетворил гражданский иск государственного обвинителя — с бывшего генерального директора шинной фабрики в пользу предприятия взыскали причиненный его действиями ущерб в сумме более 11 миллионов рублей, — рассказал государственный обвинитель Дмитрий Ховавко.
Приговор еще может быть обжалован.
