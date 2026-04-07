Воронежские школьники покоряют трассу третьего сезона «Суперниндзя. Дети»

Четверо юных воронежцев стали участниками третьего сезона шоу «Суперниндзя. Дети» (12+). Премьера состоялась 5 апреля в 17:00 на телеканале СТС. В преддверии старта проекта в областном Доме журналистов прошла встреча с тремя участниками шоу — 12-летними Ксенией Добровой и Викторией Ушаковой, 9-летний Маратом Тагиевым, их родителями, а также тренером Романом Эминовым. Ребята рассказали о том, как готовились к соревнованиям, а также поделились впечатлениями об участии в шоу.
Ксения Доброва — финалистка прошлого сезона. Она уже в третий раз принимает участие в состязаниях. Каждый выход на трассу для неё — это возможность доказать самой себе насколько ты вырос. Ксения призналась, что трасса третьего сезона «Суперниндзя. Дети» снова её удивила и заставила поволноваться:
«Когда я увидела новую трассу, я сначала испугалась, но потом мне стало интересно, получится ли у меня пройти её до конца. На старте важно собраться и не думать ни о чём кроме выполнения испытаний», — поделилась девочка.
Тренер Роман Эминов, являющийся президентом Воронежской Федерации OCR гонок с препятствиями, считает, высоко оценивает способности и старания Ксении. Родители девочки также поддерживают дочь в стремлении развиваться в ниндзя-спорте.
А вот Наталья Ушакова, мама титулованной скалолазки Виктории, призналась, что заявку на участие в шоу они подали в последний день. Женщина искренне пыталась отговорить дочь от участия в проекте. Но брат Дмитрий поддерживал Вику, убеждая сестру, что у неё всё получится.
По словам Натальи, её дочь начала осваивать скалолазание ещё в годовалом возрасте. Гуляя на детской площадке, она увлеклась скалодромом. А уже со временем итогом постоянных тренировок стало третье место Виктории в мировом ниндзя-челлендже.
Самый младший воронежский участник шоу, 9-летний Марат Тагиев, пришёл в ниндзя-спорт из паркура, которым занимается уже более трёх лет. Папа мальчика Руслан рассказал, что выбор этого направления был продиктован чрезмерной активностью сына, а также его увлечённостью и способностью к прыжковым упражнениям. Отвечая на вопрос о том, насколько было сложно пройти кастинг Марат заявил, что был уверен в своих силах, несмотря на то, что у него было немало сильных соперников.
Мальчик успевает заниматься не только спортом, но и народным творчеством. Он выступает в казачьем хоре. Папа Марата считает, что сценический опыт и в шоу полезен. Он помогает не бояться камер и не отвлекаться на зрителей.
Роман Эминов, который тренирует ниндзя-спортсменов в Воронеже, уверен, что его воспитанники психологически готовы к прохождению сложных испытаний на шоу.
За главное звание «Суперниндзя» и призовой фонд в 6 млн рублей, который разделит тройка победителей в трёх возрастных категориях, в третьем сезоне шоу борятся 180 юных атлетов из России, Беларуси, Молдовы, Латвии, Казахстана, Армении, Узбекистана и Туркменистана.
В новом выпуске, который выйдет на телеэкраны в воскресенье, 12 марта, 86-метровую полосу препятствий будут покорять Виктория и Марат.