Воронежские школьники покоряют трассу третьего сезона «Суперниндзя. Дети»

Самый младший воронежский участник шоу, 9-летний Марат Тагиев, пришёл в ниндзя-спорт из паркура, которым занимается уже более трёх лет. Папа мальчика Руслан рассказал, что выбор этого направления был продиктован чрезмерной активностью сына, а также его увлечённостью и способностью к прыжковым упражнениям. Отвечая на вопрос о том, насколько было сложно пройти кастинг Марат заявил, что был уверен в своих силах, несмотря на то, что у него было немало сильных соперников.