В Ростовской области отметят цветение тюльпанов фестивалем

Экологический праздник «Воспетая степь» пройдет 18 апреля в биосферном заповеднике «Ростовский» на территории двух районов Ростовской области — Ремонтненского и Орловского. Фестиваль, который проводится с 2013 года в период массового цветения тюльпанов, состоится в 14‑й раз, сообщает «РассветНьюс».
Жители обоих районов смогут увидеть краснокнижные цветы в естественной среде обитания без долгих поездок. Праздничная часть состоится в Орловском районе.
Всего будут организованы две площадки, сообщает министерство природных ресурсов и экологии области. Центральная разместится у визит‑центра заповедника в поселке Волочаевский, где будут палаточный городок, фотозоны, а также ярмарка сувениров и изделий донских умельцев. Помимо этого, гостей фестиваля ждут выступления творческих коллективов и мастер‑классы.
Вторая площадка предложит экскурсии в цветущую степь в сопровождении инспекторов заповедника. Участники смогут посетить места массового цветения тюльпанов на склонах котловин соленых озер Лопуховатое и Грузское.