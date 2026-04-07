Туристический центр в старинном здании на набережной Балтийска обещают открыть в апреле

Здание на набережной построили в 1860-х годах. Оно предназначалось для хранения плавсредств спасателей. Подобные строения в те времена появились и в других прибрежных городах, но сохранились только в Балтийске. Во время войны лодочная база использовалась как склад и оборонительное сооружение. Идея открыть в старинном объекте туалет появилась в 2020 году.