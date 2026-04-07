Туристический центр в старинном здании на набережной Балтийска обещают открыть в апреле. Информацию об этом опубликовали на странице администрации муниципалитета «ВКонтакте».
Комплекс располагается на улице Красной Армии, 2 Г. Туристско-информационный центр готовят к открытию сезона. «Сроки пришлось сдвинуть: не все работы подрядчик выполнил качественно и в полном объёме. Сейчас устраняем недостатки, установили камеры видеонаблюдения — буду в реальном времени отслеживать ситуацию. В этом месяце центр заработает. Там гостей ждёт полная информация об округе, экскурсионные программы и сувениры», — заявила глава Балтийского округа Нина Фёдорова.
К ремонту одноэтажного здания XIX века на набережной приступили летом 2023 года. Контракт на 12,7 миллиона рублей заключили с компанией «Термоизола Балт».
В старинном объекте решили оборудовать туристический центр с одним рабочим местом и общественный туалет. Подрядчику предстояло очистить проёмы, переложить фрагменты кирпичной кладки, обустроить новые полы, заменить перегородку и кровлю, установить окна и двери. Ремонт должны были завершить ещё в декабре 2023 года. Позже открытие перенесли на весну 2026-го.
Здание на набережной построили в 1860-х годах. Оно предназначалось для хранения плавсредств спасателей. Подобные строения в те времена появились и в других прибрежных городах, но сохранились только в Балтийске. Во время войны лодочная база использовалась как склад и оборонительное сооружение. Идея открыть в старинном объекте туалет появилась в 2020 году.