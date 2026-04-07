Подмосковье вошло в число лидеров по сбору макулатуры акции «БумБатл»

Московская область заняла второе место среди мегаполисов и крупнейших регионов России по итогам Всероссийской акции по сбору макулатуры «БумБатл», проводимой в поддержку нацпроекта «Экологическое благополучие». В регионе сдали на переработку 451,8 тонны бумаги, сообщили в министерстве информации и молодежной политики Подмосковья.
«Мы гордимся жителями Подмосковья и благодарны за их активное участие. Высокий результат региона стал возможен благодаря сознательности наших граждан, а также ответственному подходу предприятий и общественных организаций», — сказал министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин.
По итогам соревновательного сезона распределение мест в категории «мегаполисы и самые крупные регионы» первое место заняла Москва, ее жители собрали 616,6 тонны. Второе у Московской области, а замкнул тройку лидеров Санкт-Петербург, в городе удалось сдать на переработку 210,5 тонны бумаги.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.