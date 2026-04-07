Неизвестный вирус-2026: кашель с кровью — как лечить

Весной 2026 года многие россияне жалуются на затяжной кашель, который не проходит неделями. Иногда он сопровождается температурой, иногда — нет. В соцсетях обсуждают «новый вирус», но медики называют конкретные причины: РСВ, микоплазменная пневмония, штамм коронавируса «Стратус» и даже гастроэзофагеальный рефлюкс. Разбираемся с экспертами в материале «АиФ-Волгоград».
РПН: в группе риска — младенцы и старики.
Разговоры о «новом вирусе» начались еще минувшей осенью. Тогда же Роспотребнадзор (РПН) разместил сообщение: никакой новой инфекции нет. Россиян «косит» респираторно-синцитиальный вирус, РСВ. Он хорошо известен.
В группе риска — младенцы и пожилые люди, особенно страдающие хроническими заболеваниями. Вакцин от этого вируса нет, как и от большинства респираторных инфекций. Поэтому в качестве мер защиты следует избегать мест массового скопления людей, не контактировать с заразившимися, проветривать помещения и мыть руки с мылом. А при появлении симптомов — оставаться дома и вызывать врача.
Заявление несколько успокоило мнительных россиян, но с началом весны они вновь взволновались.
В РПН сообщают: по данным на 7 апреля зарегистрировано 573 тысячи случаев ОРВИ и гриппа — столько, сколько было в конце октября 2025 года. За минувшую неделю число заболевших гриппом снизилось на 15,4%. Преобладают вирусы А (H3N2), так называемый гонконгский грипп, и А (H1N1)pdm09 — свиной. В структуре респираторных вирусов превалируют РС‑вирусы, риновирусы и метапневмовирусы. Зарегистрировано около 2,9 тысячи случаев COVID‑19.
«Ходячая» пневмония: кашель держится месяцами.
Тем временем нашелся еще один «подозреваемый» — микоплазменная пневмония.
Доктор медицинских наук, завкафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии института клинической медицины Пироговского университета Владимир Никифоров поясняет: пневмония — собирательное понятие. Важно понимать, о какой из них идет речь: пневмококковой, микоплазменной, аденовирусной или ковиде.
«Заподозрить пневмонию можно, если прошло больше трех дней, а кашель не проходит, как и температура. Два главных симптома этого заболевания пневмонии — сильная потливость и отсутствие аппетита. В этом случае стоит обратиться к участковому терапевту», — предупреждает профессор.
Особенность микоплазменной инфекции в том, что она нередко протекает атипично. Медики ее так и называют: «атипичная» или «ходячая» пневмония. Особенно если речь идет о детях, подростках и молодых людях.
Типичные признаки микоплазменной пневмонии — мучительный кашель, сухой и приступообразный, который долго не проходит. Иногда он может сохраняться не только неделями, но и месяцами. Температура редко поднимается выше 38,5°, при этом человек испытывает слабость, головную боль и боль в мышцах.
Нашествие «Стратуса»: антибиотики бесполезны.
Еще об одной причине кашля рассказывает профессор инфекционных болезней и эпидемиологии института клинической медицины Пироговского университета Мурад Шахмарданов. Это штамм коронавируса, получивший название XFG или «Стратус».
«“Стратус” — не совершенно новый вирус, а эволюционно продвинутый подвариант хорошо известного “Омикрона”, его рекомбинантный подвид. Впервые его идентифицировали около года назад, в России — 24 апреля 2025 года», — поясняет медик.
Болезнь начинается остро, пик ее симптомов приходится на второй или третий день. Затем наступает улучшение. Само заболевание длится примерно неделю, но кашель или осиплость могут сохраняться до полумесяца.
«Принципы лечения при “Стратусе” те же, что и при других вариантах ковида. Рекомендуется обильное питье, чтобы поддержать водный баланс и снизить интоксикацию, жаропонижающие, если температура выше 38−38,5°, спреи, полоскания и пастилки при болях в горле, сосудосуживающие капли в нос на короткое время, если сильно заложен нос, а также покой и сон для восстановления сил», — рекомендует медик.
Антибиотики при вирусной инфекции бесполезны, врачи назначают их только при присоединении бактериальных осложнений.
Мучает кашель? Лечите желудок!
В свою очередь врач из Волгограда Алёна Парецкая напоминает: причиной больного горла может быть не простуда или аллергия. Корень проблемы может скрываться в желудочно-кишечном тракте.
«Постоянный ком в горле, першение, дискомфорт при глотании, охриплость и хронический непродуктивный кашель могут быть связаны с ларингофарингеальным рефлюксом. Это состояние возникает, когда желудочная кислота и другие содержимое желудка забрасываются в заднюю часть глотки и вызывают неприятные ощущения», — уточняет медик.
Диагностика этого заболевания затруднена, поскольку лишь чуть больше трети пациентов с гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью (ГЭРБ) испытывают изжогу.
Врачи обычно назначают таким больным препараты, которые уменьшают выработку кислоты в желудке, помогают ее нейтрализовать и усиливают сокращения желудка и кишечника. Важно дозировку и длительность приема может регулировать только специалист.
Помочь могут изменение образа жизни и рациона. Врач советует:
включать в рацион больше зеленых листовых овощей;
избегать острой, жареной и жирной пищи, кофеина, газировки и алкоголя;
отказаться от еды за три часа до сна;
отказаться от курения;
поддерживать здоровый вес.
Если же речь все-таки идет о простуде, лучшие помощники в борьбе с недугом, по мнению Алёны Парецкой, — травяные чаи: липовый и ромашковый, с эхинацеей и шиповником, мятой и календулой, имбирем и лавандой.
Прежде чем их заваривать, стоит запомнить главное правило: убедиться, что нет аллергии на эти травы.