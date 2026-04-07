Губернатор Самарской области раскритиковал работу по подготовке пляжей

Во вторник, 7 апреля, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в правительстве региона. Одним из рассмотренных вопросов стала подготовка пляжей к купальному сезону.
«Муниципалитеты не готовы были два года назад все пляжи, которые пользуются у жителей спросом, вводить в реестр. Это было сложно и дорого. Но в итоге мы имеем статистику по погибшим на небезопасных территориях людям. Поэтому организация работы по безопасности является одним из важнейших критериев работы», — сказал глава региона.
На начало апреля реестр общественных пляжей региона включает в себя 62 локации в 26 муниципалитетах. Однако в Самарской области планируется к открытию ровно то же количество пляжей, что и в прошлом году. На рассмотрение поступило всего 17 заявлений.
Вячеслав Федорищев раскритиковал межведомственную работу и сложившуюся ситуацию, обратил внимание на недопустимости такого подхода. По его словам, региональное правительство и главы муниципалитетов работают одной командой и несут совместную ответственность, особенно в вопросах безопасности. Речь шла также о планах на летний сезон.