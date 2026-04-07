В Башкирии наблюдается активное развитие ресторанного бизнеса

Как сообщает «Башинформ», по итогам 2025 года оборот розничной торговли в Башкирии превысил 1,7 трлн рублей, его обеспечили более 32 тысяч торговых точек. Электронная коммерция увеличилась в пять раз до 44 млрд рублей. Также за три года было введено около 600 тысяч квадратных метров складских площадей.