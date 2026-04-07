В Башкирии наблюдается активное развитие ресторанного бизнеса

За три года открылось более чем 200 новых заведений общепита.

Источник: Нижегородская правда

За последние три года число кафе и ресторанов в Башкортостане выросло более чем на 200 заведений, заявил премьер-министр республики Андрей Назаров. По его словам, это свидетельствует о позитивной динамике потребительского рынка региона.

Как сообщает «Башинформ», по итогам 2025 года оборот розничной торговли в Башкирии превысил 1,7 трлн рублей, его обеспечили более 32 тысяч торговых точек. Электронная коммерция увеличилась в пять раз до 44 млрд рублей. Также за три года было введено около 600 тысяч квадратных метров складских площадей.

Премьер-министр подчеркнул, что в условиях непростой экономической ситуации важно поддерживать и создавать благоприятные условия для развития бизнеса, а также активно развивать современную торговую инфраструктуру.

Как ранее сообщал сайт Pravda-nn.ru, в Нижегородской области, напротив, становится всё меньше доступных кафе и ресторанов, а торговые центры пустеют.