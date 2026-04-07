Академия талантов в Петербурге впервые провела профильную смену по гольфу

Первая профильная смена под названием «Гольф: путь к патту» состоялась с 1 по 12 марта в Академии талантов в Санкт-Петербурге в соответствии с задачами национального проекта «Молодёжь и дети». Об этом сообщили в городском комитете по образованию.
В интенсиве, который проходил на базе спортивной школы олимпийского резерва «Невские звезды», участвовали школьники 7−12 лет. Ребята познакомились с историей этого вида спорта, этикетом и правилами игры, а также ее современными форматами.
С помощью игр на координацию и ловкость дети сначала разминались, а затем тренеры обучали их основной стойке гольфиста, технике удара на короткие и средние расстояния, аналитике игры. Школьники научились применять все типы клюшек, играть на гольф-симуляторе. В финале смены провели соревнования.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.