Внук убил деда, украл деньги и спустил на девушек

Один из донских хуторов потрясла жестокая расправа: двое мужчин, соблазнившись «лёгкими деньгами», пришли в дом к пожилому Петру Михайловичу (все имена изменены. — Ред.). Ранее он похоронил жену, а после утраты нашёл утешение в дочери и внуке. Но по иронии судьбы сам принял смерть от родного человека.
Внучок Дмитрий и его друг-выпивоха Андрей не просто убили несчастного старика, но ещё и попытались замести следы, подпалив его дом. Но огонь не смог скрыть правду: сначала следователи восстановили картину преступления, а затем суд наказал виновных.
«Будет скандал».
Пётр Михайлович, как и многие люди его поколения, жил скромно, экономил каждую копеечку. На себя не тратил почти ничего, лишь платил «коммуналку», покупал продукты и откладывал на «чёрный день». Но родным отказывать не умел, а особенно переживал за внука Дмитрия.
Тот, по словам родственников, постоянно был на мели. Например, двоюродная сестра Дмитрия говорила, что то и дело давала ему в долг — «на жизнь». Один раз она даже перевела ему деньги для девушки, с которой он расстался.
Позже к финансовым проблемам непутёвого внука добавилась ещё одна беда — пристрастие к алкоголю. Залив глаза, Дмитрий становился вспыльчивым и агрессивным. Пётр Михайлович всё это видел и всё-таки помогал внуку деньгами, но только когда верил, что они пойдут на дело, а не на выпивку. Дед не терял надежды, что молодой человек остепенится, найдёт работу и встанет на ноги, но жизнь распорядилась иначе.
В тот роковой вечер Дмитрий снова пил со своим приятелем Андреем. В какой-то момент «огненная вода» у мужчин закончилась, а душа требовала «продолжения банкета». Правда, денег на спиртное у них не было, а потому Дима сказал: «У моего деда возьмём».
В тот момент он вспомнил о сбережениях дедушки, которые тот откладывал на похороны. Подойдя к дому дедушки, внук перелез через забор и постучал в окно. Пётр Михайлович открывать не стал и разговаривал через стекло. Услышав, что Дима просит деньги, пенсионер сказал: «Позвоню твоей матери, пусть она разбирается». Этого молодой человек испугался.
«Будет скандал», — решил он и полез в дом через окно.
Украли деньги, убили деда.
Оказавшись внутри, Дмитрий забрал у дедушки телефон. Когда тот замахнулся тростью, внук, по его словам, машинально ударил родственника кулаком в горло. Пётр Михайлович упал и страшно захрипел.
Тут в дом проник Андрей и вместе с сообщником начал искать «похоронные» деньги пенсионера. Пётр Михайлович говорить не мог и лишь слабо шевелил рукой, грозя злоумышленникам. Это взбесило Дмитрия, и он ещё несколько раз сильно ударил несчастного старика. К избиению подключился и Андрей.
Когда Пётр Михайлович застыл и перестал двигаться, губители продолжили искать деньги. Они обнаружились в кармане парадного пиджака пенсионера — 400 тысяч «похоронных».
На этом всё не закончилось: на кухне Дмитрий увидел нож. Испугавшись, что дед выживет и всё расскажет полиции, он схватил прибор, вернулся в комнату и дважды ударил Петра Михайловича — в живот и грудь.
Потом приятели забрали деньги, сложили их в пакет и вышли на улицу. Там они попытались замести следы и подожгли дом. Андрей пошёл разводить огонь, Дмитрий стоял на стрёме. Но план провалился: пламя не разгорелось.
Махнув на это рукой, мужчины отправились «кутить»: вызвали такси, поехали в Ростов, сначала в гипермаркет за едой и алкоголем, а затем в салон эротического массажа. После этого Дмитрий попытался «склеить» свою знакомую девушку: отправил ей фото денег, предложил ей поехать с ним на курорт и пообещал дать ей 20 тысяч, если она составит ему компанию. Она отказалась, а позже рассказала об этом в суде.
Следователи быстро установили личности подозреваемых и задержали их. Ростовский областной суд признал Дмитрия и Андрея виновными в убийстве и разбое, первый получил 17 лет лишения свободы, Андрей — 16. Оба отбывают наказание в колониях строгого режима. А Пётр Михайлович так и не дождался, когда его непутёвый внук остепенится.