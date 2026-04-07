Ричмонд
+11°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В «Роскосмосе» назвали сроки появления связи, сравнимой со Starlink

Спутниковая связь нового поколения для бизнеса появится в России в 2027—2028 годах, заявил замглавы «Роскосмоса» Борис Глазков. Он отметил, что технология и так доступна, но не всех устраивают ее скорость и размер терминалов связи.

Источник: РБК

Спутниковая интернет-связь для b2b-заказчиков нового рода станет доступна в России в 2027—2028 годах, заявил в эфире программы «Таманцев. В итоге» на Радио РБК заместитель генерального директора по стратегическому развитию госкорпорации «Роскосмос» Борис Глазков. Он отметил, что спутниковая связь есть и сейчас, однако потребителей может не устраивать скорость ее работы или габариты и терминала, принимающего сигнал.

«С моей точки зрения, экспертная оценка, вот такого рода спутниковая связь в России появится в 27-м, скорее в 28-м году. Прежде всего, она будет доступна для коммерческого сектора, для b2b-заказчиков, и это связано с ее стоимостью», — сказал Глазков.

Кроме того, он отметил, что терминальное оборудование, которое устанавливается на земле и принимает сигнал, — это «немаленькая железка».

Глазков подчеркнул, что «там, где она нужнее всего», спутниковая интернет-связь уже доступна «с достаточно приличной скоростью». Желающий воспользоваться этой технологией может стать абонентом спутниковой связи, обратившись к российским операторам или частным компаниям, которые предоставят спутниковый терминал.

24 марта частная аэрокосмическая компания «Бюро 1440» сообщила, что первые 16 спутников целевой группировки связи «Рассвет» были выведены на орбиту. В дальнейшем компания планирует произвести десятки запусков спутников для установления глобального покрытия.

Агентство Bloomberg назвало российскую группировку спутников конкурентом системы Starlink, созданной компанией SpaceX Илона Маска.

Оставайтесь на связи с РБК в Max.

Starlink: спутниковый интернет от Илона Маска, который используют в войнах
Starlink — глобальная система спутникового интернета, которую разрабатывает американская аэрокосмическая компания SpaceX, основанная миллиардером Илоном Маском. Считается одной из самых масштабных космических телекоммуникационных систем в мире. Сеть активно используется в удаленных регионах и там, где связь отсутствует по иными причинам. Например, в зонах боевых действий.
Читать дальше