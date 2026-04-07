В «Роскосмосе» назвали сроки появления связи, сравнимой со Starlink

Спутниковая интернет-связь для b2b-заказчиков нового рода станет доступна в России в 2027—2028 годах, заявил в эфире программы «Таманцев. В итоге» на Радио РБК заместитель генерального директора по стратегическому развитию госкорпорации «Роскосмос» Борис Глазков. Он отметил, что спутниковая связь есть и сейчас, однако потребителей может не устраивать скорость ее работы или габариты и терминала, принимающего сигнал.
«С моей точки зрения, экспертная оценка, вот такого рода спутниковая связь в России появится в 27-м, скорее в 28-м году. Прежде всего, она будет доступна для коммерческого сектора, для b2b-заказчиков, и это связано с ее стоимостью», — сказал Глазков.
Кроме того, он отметил, что терминальное оборудование, которое устанавливается на земле и принимает сигнал, — это «немаленькая железка».
Глазков подчеркнул, что «там, где она нужнее всего», спутниковая интернет-связь уже доступна «с достаточно приличной скоростью». Желающий воспользоваться этой технологией может стать абонентом спутниковой связи, обратившись к российским операторам или частным компаниям, которые предоставят спутниковый терминал.
24 марта частная аэрокосмическая компания «Бюро 1440» сообщила, что первые 16 спутников целевой группировки связи «Рассвет» были выведены на орбиту. В дальнейшем компания планирует произвести десятки запусков спутников для установления глобального покрытия.
Агентство Bloomberg назвало российскую группировку спутников конкурентом системы Starlink, созданной компанией SpaceX Илона Маска.
