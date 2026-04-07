В Железногорске Курской области запустили проект «Космос между нами»

Проект «Космос между нами» стартовал 1 апреля в Железногорском краеведческом музее Курской области, сообщили в городской администрации. В проведении мероприятий была использована звуковая аппаратура, появившаяся в музее при поддержке национального проекта «Семья».
На выставке представлена коллекция из более чем 20 уникальных фотографий, сделанных космонавтами «Роскосмоса» Олегом Кононенко и Иваном Вагнером с борта Международной космической станции (МКС). Посетители могут увидеть снимки, полученные на высоте 400 километров.
Также гостям музея впервые представили копии архивных документов, ранее имевших гриф «Совершенно секретно», из Российского государственного архива научно-технической документации. Посетители могут увидеть инструкцию к кораблю «Восток», расшифровку диалога Гагарина с Центром управления полетами, исторический чертеж первого костюма космонавта и многое другое.
Кроме того, с помощью QR-кода посетители могут посмотреть видеокадры старта ракеты с космодрома Байконур, изучить устройство МКС, а также узнать, как поддерживается физическая форма в условиях невесомости. В экспозиции также представлены авторские куклы от 23 художников, выполненные в различных техниках и из разных материалов — фарфора, папье-маше, текстиля, войлока и пластика. Посетить выставку можно по 30 апреля. Вход свободный.
