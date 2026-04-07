В поселке Спутник Самарской области прошла лекция волонтеров-медиков

Добровольцы Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики» провели выездное профилактическое мероприятие для пациентов фельдшерско-акушерского пункта (ФАП) в поселке Спутник Волжского района Самарской области по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в администрации муниципалитета.
Основной целью встречи стало повышение медицинской грамотности сельчан и снижение рисков развития опасных заболеваний. Волонтеры затронули три ключевые темы: здоровье сердца, опорно-двигательного аппарата и алгоритмы действий в неотложных ситуациях.
На лекции будущие медики подробно разобрали факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ), рассказали о ранних симптомах инсульта и инфаркта миокарда. Особое внимание уделили правилам оказания первой неотложной помощи до приезда бригады скорой, а также современным методам профилактики.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.