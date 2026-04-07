Пенсионер из Гвардейского района хранил дома гранату

Житель поселка Забарье Гвардейского района стал фигурантом уголовного дела — дома у себя он хранил гранату. Информация об этом поступила в полицию. Оперативники ее проверили и, как оказалось не зря. Боеприпас был изъят, сообщает пресс-служба областного УМВД.