Пенсионер из Гвардейского района хранил дома гранату

Житель поселка Забарье Гвардейского района стал фигурантом уголовного дела — дома у себя он хранил гранату. Информация об этом поступила в полицию. Оперативники ее проверили и, как оказалось не зря. Боеприпас был изъят, сообщает пресс-служба областного УМВД.
Экспертиза установила, что представленный образец является корпусом осколочной гранаты «Ф-1», содержит 55 граммов тротила и пригоден для производства взрыва при наличии средств детонирования.
69-летний мужчина рискует лишиться свободы сроком от шести до восьми лет.