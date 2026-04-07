Убивший учительницу школьник боялся остаться со справкой вместо аттестата

Девятиклассник, убивший свою учительницу в Пермском крае, боялся после окончания школы остаться со справкой вместо аттестата. Как сообщил «РГ» председатель профсоюза «Учитель» Дмитрий Казаков, в таких случаях преподаватели нередко получают угрозы от учеников и родителей.
Как уже сообщалось, по подозрению в убийстве учителя задержан 17-летний парень, которого из-за двоек уже оставляли на второй год в девятом классе. В этот раз его по той же причине не допустили к ОГЭ, поэтому подросток мог остаться без аттестата.
«Два раза можно остаться на второй год, — отметил Дмитрий Казаков. — Если это не помогает, то в 18 лет таких школьников выпустят со справкой о прослушанном курсе».
Выпускникам, оставшимся со справкой, закрыт доступ не только в вузы, но и в колледжи.
Напомним, жертвой ученика стала представительница педагогической династии Олеся Багута. Фигурант задержан, ему грозит лишение свободы до 10 лет.