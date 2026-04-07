Баскетболистки из Видного Московской области выиграли первенство России

Юниорская команда по баскетболу «Московская область-1» из города Видного стала сильнейшей на первенстве России среди девушек 2010 года рождения, сообщили в Министерстве информации и молодежной политики Московской области. Турнир был организован в соответствии с задачами государственной программы «Спорт России».
Финальный этап завершился в Санкт-Петербурге 20 марта. В решающей встрече спортсменки из Видного встретились со столичной командой «Москва-1». Итоговый счет встречи составил 92:85 в пользу подмосковной команды.
«Команда последовательно готовилась к решающим матчам, шаг за шагом отрабатывались взаимодействие и игровые моменты. В финальной встрече девочки показали характер, сумели сохранить концентрацию в концовке и в овертайме, сыграли собранно и довели матч до победы, которая стала результатом общей работы», — отметила наставник команды Анна Архипова-фон Калманович.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.